Савельев: окончательное решение о строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург не принято

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, равно как и о создании вместо нее грузового хода, пока не принято. Об этом в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, о которой говорится, - решение окончательно не принято. Проект сейчас обсуждается", - сказал он.

"И в ближайшей перспективе, если мы говорим о расширении нашей портовой инфраструктуры на Северо-Западе, то нам надо понимать, каким образом мы можем выставлять грузы, которые пойдут на эту ветку", - отметил министр.

Савельев заверил, что от проекта строительства ВСМ не отказывались, идет активное обсуждение, существуют разные мнения.

Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может быть сдвинуто или вовсе отменено. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между городами, сообщила ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.