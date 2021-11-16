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Савельев: окончательное решение о строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург не принято

При этом глава Минтранса заверил, что от проекта строительства ВСМ не отказывались

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, равно как и о создании вместо нее грузового хода, пока не принято. Об этом в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, о которой говорится, - решение окончательно не принято. Проект сейчас обсуждается", - сказал он.

"И в ближайшей перспективе, если мы говорим о расширении нашей портовой инфраструктуры на Северо-Западе, то нам надо понимать, каким образом мы можем выставлять грузы, которые пойдут на эту ветку", - отметил министр.

Савельев заверил, что от проекта строительства ВСМ не отказывались, идет активное обсуждение, существуют разные мнения.

Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может быть сдвинуто или вовсе отменено. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между городами, сообщила ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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