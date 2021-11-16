"Магнит" планирует увеличить число дискаунтеров "Моя цена" до 200 до конца года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует увеличить число дискаунтеров "Моя цена" до 200 до конца 2021 года, на данный момент открыто уже более 140 магазинов. Об этом сообщила руководитель управления по связям с инвесторами "Магнит" Дина Чистяк в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

"Мы открыли 141 магазин-дискаунтер "Моя цена", до конца этого года планируем увеличить до 200", - сказала Чистяк. Она добавила, что "Моя цена" пока является пилотным проектом, и магазины показывают хорошие результаты после открытия по выходу на прибыль, поэтому компания планирует открыть еще несколько сотен магазинов этого формата.

"Магнит" рассчитывает на двузначный темп роста продаж в 2021 году и 2022 году, сообщил главный финансовый директор компании Дмитрий Иванов. "С учетом приобретения "Дикси" в этом году мы ожидаем двузначные темпы прироста продаж и планируем сохранить такие же темпы роста продаж в следующем году", - сказал он.

Иванов отметил, что для компании основной драйвер для роста - увеличение плотности продаж за счет привлечения потребителей через различные предложения, фокус на развитие собственного производства, развитие ассортимента, а также за счет чистоты в магазинах и заботы о здоровье покупателей.

Публичное акционерное общество "Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". Сеть магазинов "Магнит", основанная в 1994 году Сергеем Галицким, по состоянию на 30 сентября 2021 года насчитывала 25,3 тыс. магазинов, расположенных в 3,8 тыс. населенных пунктах Российской Федерации.