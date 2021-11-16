Федеральную трассу А-181 "Скандинавия" в Ленобласти расширили до шести полос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Участок трассы А-181 "Скандинавия", соединяющей Петербург и Финляндию через Выборг, открыли для движения транспорта после масштабной реконструкции. В результате работ 20-километровый отрезок от Огоньков до Цвелодубово в Ленобласти расширился с двух до шести полос, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"В следующем году мы откроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023 году обновленная "Скандинавия" подойдет к Выборгу. Сегодня это современная, комфортная и безопасная трасса, о которой автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад", - цитирует пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Масштабная реконструкция трассы А-181 началась в 2016 году, когда приступили к работам по расширению "Скандинавии" на участке от Петербурга до Огоньков. Реконструкция участка от Огоньков до Цвелодубово была запущена в 2019 году и также затронула развязку с региональной дорогой Ушково - Гравийное и несколько мостов.

Покрытие нового шестиполосного участка выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным методом. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность - свыше 100 тыс. автомобилей в сутки. Для безопасности встречные потоки транспорта разделили, а вдоль трассы установили современное наружное освещение. Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива смонтировали сетчатое ограждение.

В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на участке от 80-го до 134-го км, до начала обхода Выборга.

Федеральная дорога А-181 "Скандинавия" входит в европейский автомобильный маршрут Е18, проходящий от Северной Ирландии через Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию до России, а также является фактическим продолжением федеральной автодороги М-10 "Россия", вместе с которой входит в состав азиатского маршрута AH8. Через трассу А-181 осуществляются внешнеторговые и культурные связи России с государствами Европейского союза, прежде всего со скандинавскими странами.