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Кабмин выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долговой нагрузки РЖД

Средства выделят из резервного фонда правительства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 149,6 млрд рублей на сокращение долговой нагрузки "Российских железных дорог" (РЖД), сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.

В сообщении отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

По данным сайта РЖД, общий объем кредитного портфеля холдинга, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 30 июня 2021 года составил 1,642 трлн рублей, увеличившись на 128,4 млрд рублей к уровню начала года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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