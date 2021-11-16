Свердловские депутаты расширили действие пониженной ставки налога на имущество гостиниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области расширили действие пониженной ставки налога (0,5%) на имущество для крупных гостиниц региона, которые были открыты ранее 2016 года. Это позволит комплексам обновить свою инфраструктуру, соответствующее решение было принято на заседании областного парламента.

"Закон принят", - сказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова отметила, что претендовать на льготу могут гостиницы, объем капитальных вложений в строительство или реконструкцию каждой из которых составил более 1 млрд рублей. Преференцией смогут воспользоваться гостиницы Hyatt и "Рамада" в Екатеринбурге, при этом гостиницы с объемом инвестиций ниже 1 млрд рублей могут дополнительно вложить средства в свое развитие и достичь необходимой планки для получения льготы. Обновление инфраструктуры гостиниц поддержит смежные отрасли, а также повысит уровень проведения крупных российских и международных предприятий в регионе.

Как отметил председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк уточнил, что выпадающие доходы бюджета составят 60 млн рублей, а дополнительные доходы будут в районе 115 млн рублей.