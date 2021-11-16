На Урале продлили на три года пониженную ставку налога для сельхозпредприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пониженная ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 5% продлена для товаропроизводителей отрасли Свердловской области до 2024 года. Соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания региона на заседании во вторник.

"Решение принято", - сказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова отметила, что данная ставка действовала в регионе последние три года. Ежегодно ею пользовались около 450 налогоплательщиков, сумма налоговой льготы составляла 12 млн рублей ежегодно. Освобожденные средства тратились для пополнения сырья и материалов. В будущем объем помощи от данной преференции составит 13 млн рублей ежегодно.

В пресс-службе заксобрания добавили, что сумма финансовой выгоды в расчете на одного плательщика составляет около 20% от суммы уплаченного налога. Всего в результате продления нормы выпадающие доходы за 2022-2024 годы оцениваются в объеме 38,8 млн рублей.