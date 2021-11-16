Британский премьер считает, что "Северный поток - 2" повлияет на безопасность в Европе

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что запуск газопровода "Северный поток - 2" может иметь последствия для безопасности европейского региона. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель главы правительства.

"[В ходе встречи с членами британского кабмина во вторник] он подчеркнул, что Соединенное Королевство выступает против газопровода "Северный поток - 2", который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона, - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters. - Он также выразил беспокойство по поводу текущей ситуации на украинской границе и подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать территориальную целостность Украины".

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Европы "выступить единым фронтом" против "Северного потока - 2". По ее словам, его запуск "позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ", что грозит подрывом европейской безопасности.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также ему необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.