На "Госуслугах" 15 ноября был зафиксирован рекорд по посещаемости

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Количество людей, которые посещают портал госуслуг, выросло в 20 раз за последний год, 15 ноября был зафиксирован рекорд - более 20 млн посещений. Об этом сообщил президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За год почти в 20 раз выросло количество людей, ежедневно посещающих портал госуслуг. Вчера был зафиксирован рекорд - более 20 млн посещений", - отметил Осеевский.

Он также добавил, что сегодня около 80% основных сервисов и услуг можно получить дистанционно, например, записаться к врачу и на вакцинацию.