Нижегородская область испытывает потребность в 1 тыс. кадров в сфере сельского хозяйства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Сфера сельского хозяйства Нижегородской области испытывает потребность в 1 тыс. работников, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов на заседании комитета по АПК заксобрания региона во вторник.

"По нашим подсчетам, в целом в сельском хозяйстве пока не хватает более 1 тыс. человек - это и специалисты, и работники разных отраслей", - сказал Денисов.

Он отметил, что данный вопрос решается благодаря региональному закону о поддержке кадрового потенциала отрасли. "На этот год заложена поддержка в объеме 60 млн рублей, эти средства пойдут на разовые выплаты [в размере] 300 тыс. рублей. Сейчас будут вноситься изменения в законодательство, мы выходим с инициативой, чтобы эти средства как подъемные были выделены разово на приобретение жилья или по своему усмотрению", - пояснил министр.

Денисов добавил, что в регионе также выделяются деньги на поддержку сотрудников отрасли в виде дополнительных выплат к зарплатам. Также средства направляются на стипендии студентам профильных вузов.

"Этот закон позволяет несколько решать вопрос с нехваткой кадров, мы видим, что количество недостающих людей в сельском хозяйстве все-таки уменьшается. Только за прошлый год у нас устроилось в сельхозорганизации около 150 молодых специалистов, это очень хороший шаг вперед", - сказал Денисов.