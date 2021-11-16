Инвестиции в западный участок КАД вокруг Ростова-на-Дону составят 30 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство Западной хорды - участка кольцевой автодороги (КАД) вокруг Ростова-на-Дону - составят 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР).

Соглашение о строительстве Западной хорды подписали во вторник на площадке Международного форума и выставки "Транспорт России" заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и заместитель генерального директора "Инвестиционной компании "Регион" Андрей Романовский.

"Из заявленных в соглашении 30 млрд рублей инвестиций ориентировочный объем внебюджетных средств в проект строительства Западной хорды может составить около 14 млрд рублей. Эксплуатировать дорогу планируется на платной основе", - говорится в сообщении.

Реализовать проект планируется в формате государственно-частного партнерства. На данный момент начата разработка проектно-сметной документации. Планируемые сроки строительства новой автодороги - 2022-2025 годы. Западная хорда протяженностью 13,5 км пройдет от трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе Ростова-на-Дону. По предварительным расчетам, трафик на новом участке в 2025 году может составить 22 тыс. автомобилей в сутки, к 2035 году - 30 тыс.

"Западная хорда - часть будущей кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, ее важное звено. Амбициозный проект 110-километрового Ростовского транспортного кольца - один из драйверов развития ростовской агломерации, проект с высоким уровнем готовности и мультипликативным эффектом", - отметил генеральный директор АИР Игорь Бураков, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что с учетом этого проекта инвестиции в строительство кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону превысят 180 млрд рублей.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. В настоящее время ведется строительство обхода Аксая и некоторых других объектов. Ранее сообщалось, что до 2024 года на осуществление проекта запланировано направить 100 млрд рублей.