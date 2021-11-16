Госдума приняла в I чтении законопроект об утверждении президентом сделок с акциями ОПК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для совершения сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), необходимо согласие президента РФ. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект устанавливает специальные требования в части согласования с президентом РФ отчуждения, возможности отчуждения или передачи в доверительное управление акций (долей в уставном капитале) организаций, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ. Законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами РФ, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или в порядке универсального правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица).

Для иностранных инвесторов устанавливается запрет на совершение сделок, направленных на приобретение, возможность приобретения или получение в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, включенных в перечень. Бенефициарными владельцами акций (долей) таких хозяйственных обществ могут быть только российские физические и юридические лица, которые не являются иностранными инвесторами. Корреспондирующие поправки вносятся в законы о госкорпорациях "Ростех" и "Роскосмос".

Правительство будет готовить предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК, которые представляются президенту РФ для утверждения. Порядок формирования и уточнения перечня будет определяться правительством РФ. Перечень будет включать в себя хозяйственные общества, деятельность которых направлена на создание образцов вооружения, военной и специальной техники, определяющих облик перспективных систем вооружения видов (родов войск) Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, головные организации интегрированных структур ОПК, хозяйственные общества, которые участвуют в поставках продукции по гособоронзаказу, и деятельность которых вносит существенный вклад в обеспечение обороны страны и безопасности государства.