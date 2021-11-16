МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Газпром" поставил более 10 млрд куб. м газа во Францию с начала 2021 года, а суммарный экспорт российского газа в страну за всю историю превысил 427 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"Российский газ надежно поставляется во Францию уже 45 лет, суммарный экспорт превысил 427 млрд куб. м. В том числе с начала текущего года объем поставок превысил 10 млрд куб. м", - сказано в сообщении. Франция входит в тройку ведущих потребителей газа "Газпрома" в странах Европейского союза, отметил газовый холдинг.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, а также председатель совета директоров французской энергокомпании Engie Жан-Пьер Кламадье и гендиректор Engie Катрин Макгрегор в режиме конференцсвязи обсудили вопросы стратегического сотрудничества компаний, основанного на долгосрочных контрактах.

Отдельное внимание стороны уделили важной роли природного газа в достижении климатических целей Европы, отметил "Газпром".

Французская Engie владеет крупнейшей газотранспортной сетью в Европе и является крупнейшим оператором ПХГ в Европе по мощности. Компания является одним из акционеров Nord Stream AG - оператора экспортного газопровода "Северный поток" ("Газпром" - 51%, Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, Gasunie и Engie - по 9%), а также выступает одним из европейских инвесторов проекта "Северный поток - 2".