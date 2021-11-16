Мишустин призвал проводить импортозамещение при реализации цифровых платформ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу активнее развивать импортозамещение при работе "Ростелекома".

Председатель правительства на встрече во вторник с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским предложил обсудить "импортозамещение, которое, конечно, необходимо проводить при реализации цифровых платформ".

"Сейчас многие употребляют эти слова - "цифровая платформа", но вы прекрасно в этом разбираетесь: именно "Ростелеком" - держатель серьезной государственной цифровой платформы. И нужно, конечно, работая над этим, не забывать о том, что мы должны строить ее исходя из возможностей наших производителей", - указал Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что имеет в виду "и электронику, и программное обеспечение, и многие другие элементы, из которых складывается цифровая платформа". "И параллельно с тем, что сейчас работает, - есть, наверное, и какие-то технологические составляющие, которые покупают у производителей других стран, - [необходимо] постоянно тестировать и думать о том, каким образом выстроить эту платформу на российских продуктах", - подчеркнул председатель правительства.

Он отметил, что знает о работе "Ростелекома" по этим вопросами, но просил уделить им повышенное внимание.