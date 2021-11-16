МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon рассчитывает на рост оборота в 2,2 раза по итогам 2021 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на слова генерального директора Ozon Александра Шульгина.

"В третьем квартале 2021 наш оборот вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Мы повышаем наш прогноз по росту GMV до 120% по итогам 2021 года", - отметил Шульгин.

По его словам, рост GMV ускорился благодаря преимуществам эффекта масштаба.

"Мы делаем массированные инвестиции, но оптимизируем наши вложения, что отражается в увеличении валовой прибыли, снижении маркетинговых расходов и других показателях экономической эффективности бизнеса. Мы видим отдачу от инвестиций, в частности, это постоянное улучшение показателя расходов на один заказ, что подтверждает правильность нашей ставки на рост частотности заказов", - отмечает Шульгин.

В III квартале компания ввела в эксплуатацию рекордное количество складских площадей, теперь общая площадь фулфилмент-фабрик вместе с сортировочными центрами составляет более 770 тыс. кв. м. Такой рост крайне важен для выхода компании на новый уровень развития и для обеспечения роста в среднесрочной перспективе, заключил гендиректор.

Ранее компания сообщила, что оборот Ozon по итогам января - сентября 2021 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 271,4 млрд рублей. За III квартал оборот онлайн-ретейлера вырос в 2,5 раза - до 108,3 млрд рублей.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.