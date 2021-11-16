Более 200 услуг переведут в "цифру" в 2022 году

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Более 200 услуг будут переведены в "цифру" в следующем году, в том числе переоформление прав и паспортов. Об этом сообщил президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы ставим довольно серьезные задачи на следующий год: завершить перевод всех значимых услуг, а их более 220, в электронный режим. <…> В следующем году планируем перейти уже в проактивный режим взаимодействия с гражданами, например, когда у человека заканчивается срок действия водительского удостоверения или общегражданского паспорта, в личный кабинет человека будет приходить уведомление и даже уже предзаполненная форма", - отметил Осеевский.

Кроме того, глава "Ростелекома" добавил, что проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая упростит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС). "В следующем году в первых четырех регионах такие пилотные проекты будут запущены", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство РФ до конца 2022 года планирует перевести предоставление всех социально значимых услуг в электронный вид.

Также президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщал, что уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также глава государства отмечал, что в 2022 году власти должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки и услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, например, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Социальное казначейство - это механизм предоставления мер социальной поддержки, основная цель которого - сделать так, чтобы получать социальную поддержку было просто, по заявлению или даже без него, без сбора справок и документов от гражданина.