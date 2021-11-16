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Уровень безработицы в Приамурье с начала 2021 года сократился вдвое

Он составляет 1,4%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Амурской области снизился более, чем в два раза - с 3,2% до 1,4%, сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"В текущем году отмечается стабильное снижение уровня регистрируемой безработицы - сокращение по сравнению с началом года более чем в два раза: с 3,2% до 1,4%. Численность зарегистрированных безработных с начала года уменьшилась с 12,9 тыс. человек до 5,5 тыс. человек. При этом более 40% безработных не имеют профессионального образования", - говорится в сообщении.

По данным областного управления занятости населения, с начала года трудоустроено 8,3 тыс. безработных, 45 человек зарегистрировали ИП, 565 амурчан прошли обучение по направлению службы занятости, 85% из них трудоустроены, причем большинство освоили профессии, востребованные в строительстве: водитель погрузчика, машинист бульдозера, экскаватора.

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