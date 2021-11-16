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Минфин 17 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 17 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года объемом 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года объемом 10,093 млрд рублей.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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