Требования по продаже авиабилетов по QR-кодам распространятся на зарубежные компании

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам будут распространяться и на зарубежные компании. Об этом журналистам в рамках "Транспортной недели" сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России, - сказал он. - Мы их поставим перед фактом".

Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в этом году, сообщил Богданов.

"Закон мы хотим (принять) уже в этом году, - сказал он. - Да (в трех чтениях - прим. ТАСС)".