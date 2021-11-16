Нижегородские аграрии закупили техники на 1 млрд рублей больше, чем год назад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Аграрии Нижегородской области в 2021 году закупили новой техники на 4 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 1 млрд рублей и выше уровня 2019 года почти в три раза, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов на заседании комитета по АПК заксобрания региона во вторник.

"Если говорить о технической модернизации - это приобретение техники, в 2021 году мы ее приобрели на 4 млрд рублей, это на 1 млрд больше даже, чем в 2020 году и почти в три раза больше, чем в 2019 году", - сказал Денисов.

Он отметил, что власти компенсируют от 10% до 15% стоимости техники, однако чтобы продолжить программу в 2022 году, необходимы дополнительные средства.

"Мы фактически остаемся без субсидий на 2022 год по этой программе, если будут выделены дополнительные средства, то они должны пойти, в первую очередь, на компенсацию приобретения техники и, конечно, нам бы хотелось поддержать программу строительства новых объектов и модернизацию старых объектов в животноводстве", - заключил Денисов.