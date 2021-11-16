Минэнерго назвало невыгодными для экспортеров высокие цены на газ из-за подрыва спроса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Высокие цены на газ и электроэнергию в Европе и Азии стали следствием не только сочетания природных и экономических факторов, но и ошибок в энергетической политике, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на министерской конференции Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) во вторник. По его словам, такая ситуация крайне выгодна для России.

"Высокие цены невыгодны и для производителей, они подрывают спрос и доверие к газу как доступному источнику энергии", - сказал министр, добавив, что подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть "сбалансированными и взвешенными". "Климатические вопросы не должны затмевать задачу обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым источникам энергии", - резюмировал он.

Шульгинов также назвал газ "ключевым условием энергетической безопасности, позволяющим осуществить энергетический переход", и заверил, что Россия продолжит осуществлять "надежные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки".

Россия выступает за то, чтобы влияние ФСЭГ на выстраивание устойчивого газового рынка возрастало, сказал Шульгинов. Он призвал стран участниц ФСЭГ к обстоятельному диалогу - "свободному от политизации и нечестной игры".

О форуме

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.