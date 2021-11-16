Объявлен новый тендер на поставку 95 электропоездов для МЦД

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила новый конкурс на поставку 95 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД), отменив предыдущий. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЦППК.

"Мы объявили новый конкурс, в котором разделили на лоты поезда в двухдверном и трехдверном исполнении в соответствии с комментарием антимонопольной службы, а также учли другие предписания. Новый конкурс позволит в нужные сроки выполнить программу обновления подвижного состава к запуску будущих диаметров: МЦД-3 в 2023 году, МЦД-4 - в конце 2023 - начале 2024. При этом мы не согласны с решением ФАС и будем обжаловать его в суде", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ЦППК получила решение и предписание Федеральной антимонопольной службы по конкурсу о поставке 95 электропоездов для Московских центральных диаметров. "Согласно документу ФАС предписывает аннулировать определение поставщика электропоездов. В то же время, решение антимонопольной службы не требует аннулирования конкурса. Основное требование ФАС - разделение лотов на поставку вагонов в двухдверном и трехдверном исполнении", - заключили в пресс-службе ЦППК.

10 ноября в пресс-службе антимонопольного регулятора сообщили ТАСС, что ФАС России предписала аннулировать закупку 95 электропоездов для Московских центральных диаметров на сумму 395,2 млрд рублей. Такое решение было принято по результатам рассмотрения соответствующей жалобы компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) на действия ЦППК в целях обеспечения соответствия закупки действующему законодательству.

Согласно данным портала госзакупок, количество закупаемого товара и начальная (максимальная) цена нового договора те же самые. Заявки на участие в тендере принимаются до 10:00 25 ноября. Заказчик намерен подвести итоги в тот же день.