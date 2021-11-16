В России на программу догазификации подали более 470 тыс. заявок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена исполнить программу догазификации в России до конца 2022 года, в настоящее время уже подано 471 тыс. заявок по ней. Об этом сообщил журналистам во вторник глава "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Всего зарегистрировано 471 тыс. заявок на догазификацию. Я думаю, что до конца года еще 110-120 тыс. заявок удовлетворится по стране. Вообще мы намерены исполнить эту программу до конца 2022 года", - сказал он.

По оценке Густова, всего в рамках реализации программы планируется обработать 1,7 млн заявок от жителей. "Рискну допустить, что при потенциале догазификации, который сейчас есть на Едином государственном портале, цифра 2,9 млн жителей уже газифицированных населенных пунктов опустится до 1,7 млн. Когда определяли этот потенциал догазификации, то считали все дома, которые в принципе фактически подпадают", - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.