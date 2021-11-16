В Бундестаге раскритиковали приостановку сертификации оператора "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) ненужной приостановкой сертификации оператора "Северного потока - 2" способствует повышению цен на газ. Такое мнение высказал во вторник журналистам депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

"Приостановка Федеральным сетевым агентством процедуры сертификации Nord Stream 2 ведет к повышению цен на газ", - отметил Эрнст и напомнил, что стоимость топлива в нидерландском хабе TTF в свете решения регулятора выросла примерно на 10%. "Вместо того чтобы быстро сертифицировать оператора срочно необходимого для газоснабжения трубопровода, сетевое агентство без нужды замедляет своей правовой трактовкой проект", - считает эксперт. По его мнению, "либерализация газового рынка Европы все больше превращается в глупую выходку", в то время как энергетический сектор имеет центральное значение для инфраструктуры.

"Идеологические препятствия и политические размышления не должны угрожать снабжению", - подчеркнул Эрнст, заявление которого предоставила ТАСС его пресс-служба.

"Семьи с малыми и средними доходами уже сейчас страдают от роста цен на энергоносители, - указал депутат. - Существует также широкий консенсус в отношении того, что газ станет важной технологией на пути к климатической нейтральности". "Поэтому будущая правящая коалиция должна продемонстрировать, что не закрывает глаза на социальные и климатические вопросы. Правительство не должно прикрываться процедурными вопросами и должно активно выступать за ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию", - подчеркнул Эрнст. "Не должно быть дальнейших задержек", - подытожил он.

Как ранее сообщило Федеральное сетевое агентство, сертификация приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.