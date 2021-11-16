Ростуризм выступил за продление отсрочки исполнения обязательств по несостоявшимся турам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отсрочка исполнения туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений, сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова на заседании президиума общественного совета при Федеральном агентстве по туризму в Общественной палате РФ.

"Про продление обязательств. Да, мы это прекрасно понимаем. И, конечно же, вопрос принятия такого решения на плечи правительства ложится. Он сложный, но при этом мы понимаем, что с учетом действующих ограничений ковидных, с учетом того, как выстроена вся структура сравнимого решения данного вопроса в других отраслях, связанных с туризмом, в частности, транспортной, она говорит о том, что такие решения сложные видимо будет необходимо все-таки рассмотреть и принять", - сказала Лысенкова.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Если действие документа не будет продлено, в первую очередь пострадают представители малого и среднего турбизнеса, отметил председатель общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в ходе заседания.

В июле руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что половина российских туроператоров полностью выполнила обязательства перед туристами, которые не смогли в прошлом году отдохнуть из-за пандемии. При этом объем долгов прошлого года сократился более чем в шесть раз, с 44 млрд до 7 млрд рублей.