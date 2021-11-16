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Росатом начал поставки обогащенного уранового продукта в Казахстан для китайских АЭС

Коммерческие поставки низкообогащенного урана производства Уральского электрохимического комбината для проекта "Ульба-ТВС" будут осуществляться из Новоуральска в Казахстан на регулярной основе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центр по обогащению урана (АО "ЦОУ") выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного уранового продукта для китайских АЭС. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома).

"Центр по обогащению урана (АО "ЦОУ") выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного уранового продукта (ОУП), предназначенного для ТОО "Ульба-ТВС" - совместного казахстанско-китайского предприятия в г. Усть-Каменогорске по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что коммерческие поставки низкообогащенного урана производства Уральского электрохимического комбината (предприятие ТВЭЛ) для проекта "Ульба-ТВС" будут осуществляться из Новоуральска в Казахстан на регулярной основе.

В 2019 году АО "ЦОУ" обеспечило поставку обогащенного уранового продукта в адрес АО "НАК "Казатомпром" для Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, созданного на площадке Ульбинского металлургического завода (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).

"Проект ЦОУ доказывает свою эффективность в текущих рыночных условиях, что позволяет развивать российско-казахстанское сотрудничество в области ядерного топливного цикла", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента АО "ТВЭЛ" Олега Григорьева.

Центр по обогащению урана - совместное предприятие АО "ТВЭЛ" и АО "НАК "Казатомпром" в г. Новоуральске Свердловской области.

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