"Роснефть" ожидает роста цен на нефть до $120 в 2022 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает, что цена нефти в мире может достигнуть $120 за баррель к концу первого полугодия 2022 года. Об этом сообщил вице-президент по коммерции и логистике компании Отабек Каримов на международном форуме Московской биржи, поддержав таким образом прогнозы аналитиков.

"Мы действительно видим, что цена на нефть в конце следующего полугодия может достигнуть $120 за баррель", - сказал он, отметив, что ожидания "Роснефти" в этом смысле совпадают с прогнозами Bank of America. "Сейчас Карен (Костанян - управляющий директор Bank of America) рассказывал про тренды, которые мы видим на сегодняшний день, и в ближайшей перспективе. У нас, если мы смотрим на наш прогноз, примерно похожая картинка", - сказал он.

Костанян в ходе форума отметил, что цена нефти марки Brent может преодолеть отметку в $100 за баррель уже в первом квартале 2022 года.