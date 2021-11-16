В Минвостокразвития рассчитывают на опыт ОАЭ при создании города-спутника Владивостока

ТАСС, 16 ноября. Минвостокразвития рассчитывает на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при строительстве новых городов, в частности, при создании города-спутника в агломерации Владивостока. Об этом заявил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на 10-м заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Дубае.

"Рассчитываем на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в строительстве новых городов "с нуля". Он может быть востребован при создании города-спутника в Приморском крае", - цитирует Гусейнова пресс-служба министерства.

Проект строительства города-спутника был представлен арабским инвесторам в ходе выставки ЭКСПО-2020, которая проходит в ОАЭ. Новый населенный пункт планируется создать на участке площадью более 1,4 тыс. га. Проект войдет в состав Владивостокской агломерации с численностью населения более 1 млн человек.

"Потенциал для этого у Приморья огромный. Благоприятный климат, близость к странам АТР, огромные возможности в сфере логистики и туризма", - отметил Гусейнов.

Проект, запланированный к реализации в Приморском крае, был представлен на мультимедийной экспозиции, посвященной инвестиционному потенциалу регионов Дальнего Востока и Арктики и организованной в павильоне России. В Минвостокразвития рассказали, что в период с 25 октября по 16 ноября экспозицию посетили более 200 тыс. человек, в том числе делегации Китая, Индии, Сербии, Колумбии, ОАЭ, Омана, Австрии, Малайзии, Бельгии, Сейшельских островов, Коста-Рики, Италии, Румынии, Израиля, Мексики, Сербии, Кении, Лесото, Вьетнама, Бразилии, Таиланда, представители крупнейших компаний и органов власти. Кроме того, в рамках деловой программы гостям экспозиции были презентованы проекты в сфере транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики, девелопменте, авиации, горнорудной промышленности, нефтегазохимии, энергетики.