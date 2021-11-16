Аэропорт Алма-Аты допустил ограничения на заправку самолетов из-за дефицита топлива

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Руководство крупнейшего в Казахстане аэропорта Алма-Аты рассматривает возможность ограничения заправки совершающих технические посадки рейсов из-за нестабильных поставок топлива. Об этом сообщила во вторник пресс-служба авиапредприятия.

"В связи с перебоями в поставках авиационного топлива международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом", - цитирует заявление аэропорта информационно-аналитический портал "Информбюро".

Пресс-служба аэропорта города Нур-Султана 27 октября сообщала, что из-за дефицита топлива пришлось ввести ограничения на заправку грузовых рейсов. 28 октября казахстанская авиакомпания Scat заявила о критическом дефиците топлива в аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана и исчерпании собственных запасов керосина. В этот же день пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о приостановке заправки разовых чартерных рейсов из-за дефицита топлива. 28 октября пресс-служба столичного аэропорта заявила, что критическая ситуация с дефицитом керосина решена, руководство воздушной гавани договорилось о поставках топлива с заводов республики.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана 2 ноября заверили, что ситуация на рынке авиатоплива в республике постепенно стабилизируется и находится на контроле. Ранее в пресс-службе министерства пояснили, что дефицит керосина связан с проводимыми ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе.