Площади второго технопарка в Иннополисе будут полностью заняты в течение следующего года

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Площади технопарка им. Н. И. Лобачевского, запущенного в Иннополисе в январе 2021 года, заполнены более чем на 50%. Полной загрузки ожидают в течение следующего года, сообщил ТАСС во вторник вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Технопарк им. Н. И. Лобачевского уже занят более чем наполовину. По нашим оценкам, в течение следующего года площадь технопарка будет занята полностью", - сказал Шайхутдинов.

Новый технопарк им. Н. И. Лобачевского площадью свыше 28 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в городе Иннополис в январе 2021 года. На его базе планируется создать 1,5 тыс. новых рабочих мест. На данный момент в Иннополисе также работает технопарк им. А. С. Попова площадью 45 тыс. кв. м, который заполнен.

Шайхутдинов напомнил, что сейчас в Иннополисе строятся еще два технопарка. "Срок завершения - ориентировочно конец следующего года. Суммарно они создадут более трех тысяч рабочих мест. Сейчас основная задача - эти технопарки ввести, обеспечить их питанием. Там есть вопросы по сетям, по обеспечению инфраструктурой. Эти вопросы сейчас по поручению президента прорабатываются. И, надеюсь, в ближайшее время будут решены", - сказал Шайхутдинов.

Основной пул клиентов строящихся технопарков, по его словам, сформирован. Во-первых, за счет роста тех, компаний, которые уже представлены в Иннополисе. Во-вторых, за счет прихода новых компаний. "В декабре, мы надеемся, будет включено в график заседание очередного наблюдательного совета, где предполагается одобрение еще более 10 новых компаний. По нашим оценкам, на то, чтобы занять эти технопарки, уйдет примерно полтора года. Но работа эта начинается уже сейчас <…>. Компании внимательно смотрят на возможности технопарков. Все начнут более активно себя проявлять, когда они будут готовы", - сказал Шайхутдинов.

О технопарках

Строительством новых технопарков в Иннополисе занимается компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова (ООО "Иннополис 2023"). Стоимость каждого из них составит от 2 млрд до 2,5 млрд рублей.

Согласно проекту компании "Иннополис 2023", за технопарками планируется построить большой многофункциональный комплекс (до 18 этажей в центральной башне) с офисами и необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха на первых этажах.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.