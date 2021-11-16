"Ростелеком" выделит башенную инфраструктуру в отдельную компанию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует выделить башенную инфраструктуру в отдельную компанию, сообщил президент компании Михаил Осеевский на конференции с участием топ-менеджмента "Ростелекома" на тему "Создание стоимости через развитие кластеров в стратегии "Ростелекома" 2021-2025".

"Мы башенную инфраструктуру в отдельную компанию выделим. Мы видим большой аппетит на рынке, в первую очередь глобальном, к такому роду инфраструктурным институтам. Но задачи быстро продать у нас нет", - отметил он.

Осеевский подчеркнул, что компания проводит консультации с игроками на рынке, при этом решение будет принято исходя из интересов "Ростелекома". "Мы хотим получить максимальный мультипликатор, максимальный интерес, с одной стороны. А с другой стороны, быть уверенными, что наше взаимодействие с этим оператором позволит нам и дальше быть эффективными и устойчивыми", - уточнил глава компании.

Кроме того, для "Ростелекома" важны ценовые параметры размещения в будущем мобильной инфраструктуры, отметил Осеевский.