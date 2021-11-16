Эксперт: проект Якутии по трудоустройству населения в АЗРФ может стать федеральным

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Проект "ПРОконсолидация - Якутия" по трудоустройству населения в Арктической зоне РФ имеет потенциал стать федеральным, считает директор фонда содействия развития Севера Республики Саха (Якутия) Петр Чехордун.

"На Севере и в Арктике есть огромная потребность в квалифицированных специалистах. Для запуска комплексного и эффективного механизма привлечения кадров в Арктическую зону России вовсе не требуется тратить колоссальные бюджетные средства. Мы готовы к реализации нашего проекта ["ПРОконсолидация - Якутия"] в федеральном масштабе и [выстроить] быструю и четкую систему по нашей [модели], которая успешно работает в Якутии", - сказал он на сессии Кадры для социальной сферы в Арктике в рамках Конференции по привлечению кадров в Арктику, которая проходит в Архангельске.

Проект направлен на набор и подготовку кандидатов для работы в Арктике, а также набор молодых специалистов вузов и сузов со всех регионов России в промышленные компании и ведомства.

"Благодаря нашим IT-инструментам мы стали направлять группы трудоустраиваться не по 10 человек, как раньше, а по сто человек при одинаковом штате. Мы также поняли, что мы можем охватить не только промышленные компании в одном регионе, но и другие арктические районы, регионы, в том числе с расширение проекта на подбор и подготовку кадров в социальной сфере", - пояснил он.

Проектный офис "ПРОконсолидация - Якутия" - это единый рекрутинговый оператор по системному привлечению местных трудовых ресурсов в высокодоходные отрасли Республики Саха (Якутия). Он был создан для решения задач по системному увеличению доли местных кадров в промышленной, строительной и других производственных отраслях. Отличительная особенность офиса - реализация комплексного механизма трудоустройства местного населения в высокодоходные отрасли и содействие промышленному и инфраструктурному развитию республики.