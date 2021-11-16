В России запустили обучающий курс о социальном предпринимательстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Google, Сбер и Московская школа управления "Сколково" запустили новый курс "Социальное предпринимательство" в рамках образовательного проекта "БизнесКласс". Об этом сообщила во вторник управляющий директор Google в России Юлия Соловьева в ходе дискуссии "Малый бизнес: как найти баланс между прибылью и социальным воздействием".

"Я очень рада здесь, на этой площадке, сегодня объявить о запуске нового курса, который называется "Социальное предпринимательство" в рамках нашего совместного со Сбером очень классного продукта под названием "БизнесКласс". Этот курс мы сделали вместе со школой "Сколково", за что тоже огромное спасибо. Мне кажется, что это дополнительный стимул для предпринимателей внутри России, которые хотят понять для себя, про что же вообще это социальное предпринимательство", - сказала Соловьева.

По словам Соловьевой, внутри "БизнесКласса" - более 20 различных курсов. "С нами уже больше 1 млн участников и мы очень надеемся, что и этот наш продукт будет востребован и полезен и для предпринимателей, и для людей, которые хотят и задумываются о том, чем же они хотят заниматься", - отметила она.

Как уточнили в пресс-службе Google, курс бесплатный, он состоит из 12 уроков - обучающих видео. Его можно проходить в онлайн-формате в любое удобное время. Курс подходит для участников, которые находятся на любом этапе предпринимательского пути, в том числе для новичков.

Ведущими курса стали 14 предпринимателей, экспертов, преподавателей и управленцев, в числе которых: заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, основатель компании "Убиратор" Никита Никишин, добавили в пресс-службе.

26 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. В 2020 году сведения о социальных предприятиях впервые были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.