Источник: эмиратский холдинг Tawazun купил 50% конструкторского бюро "Вертолетов России"

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг Tawazun (ОАЭ) завершил сделку по приобретению 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" - "ВР-Технологии", сообщил журналистам источник, близкий к Минпромторгу.

"Сделка по вхождению эмиратского холдинга в капитал проекта была закрыта ранее в этом году",- сказал источник. Ранее сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

"ВР-Технологии" разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300.

О сделке было объявлено еще в 2019 году. Предполагалось, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около €400 млн, а Tawazun закупит по 100 вертолетов VRT 300 и VRT 500 для нужд местных организаций и полиции.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, 16 ноября наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Стороны отметили позитивную динамику товарооборота, а также развитие партнерства российских предприятий с эмиратскими инвестиционными холдингами - Mubadala и Фондом стратегического развития (Strategic Development Fund, SDF, инвестиционное подразделение Tawazun) - и переход от инвестирования в миноритарные доли к активному участию в управлении, продвижении и развитии совместных производственных проектов. Пример такой кооперации - участие эмиратских партнеров в проекте VRT-500", - отметили в Минпромторге.

Компания "ВР-Технологии" была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России".