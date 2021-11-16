{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Стоимость газа в Европе превысила $1 060 за 1 тыс. куб. м

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составил около 13%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на биржевых торгах превысила $1 060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 064 за 1 тыс. куб. м, или €90,675 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 13%.

Ранее сегодня цена газа в Европе поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября.

Позднее стоимость газа резко выросла после сообщения немецкого регулятора о том, что он приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" из-за правовых претензий к организационной форме компании оператора Nord Stream 2 AG.

Теги
Энергетический кризис в Европе
Энергетический кризис в Европе
Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 октября
Газ в ходе торгов дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии
Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 октября
Читать полностью