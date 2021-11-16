Первое производство запустили в индустриальном парке "Храброво" под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Феникс игредиентс" запустила первое производство комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей промышленности на площадке индустриального парка в Храброво под Калининградом. Плановая мощность производства - 5,5 тыс. тонн в год, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства во вторник.

"Феникс игредиентс" - резидент особой экономической зоны Калининградской области, реализует инвестиционный проект по производству комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей промышленности. Это первая компания, которая приступила к производству на территории индустриального парка "Храброво", - сообщили в пресс-службе.

Завод "Феникс ингредиентс" принадлежит швейцарской компании Phoenix Ingredients SA. Общая площадь завода - более 3 000 кв. м, плановая мощность производства - 5 500 тонн в год, ассортимент выпускаемой продукции составляет более 300 наименований. Продажи компании нацелены в первую очередь на рынок России, но в перспективе возможны поставки в Польшу, Белоруссию, страны Прибалтики. Заявленный объем инвестиций в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта составляет 177 млн рублей, из которых уже инвестировано 108,4 млн рублей. В результате исполнения проекта на предприятии создается более 100 новых рабочих мест.

Индустриальный парк "Храброво" построен с привлечением средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В настоящее время резидентами этой площадки являются более 20 компаний с инвестпроектами на общую сумму около 7 млрд рублей. В активной стадии реализации находится уже половина производств, сообщили в пресс-службе.

Еще шесть компаний заключили договоры на локацию своих предприятий в индустриальном парке "Черняховск" на территории области. Один из крупнейших в регионе по объему инвестиций проект в сфере солнечной энергетики строит здесь компания "Энкор групп". Инвестор строит на этой площадке сразу два завода: по производству кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей.