ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной грузодоставке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной доставке грузов, рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ по технологическому развитию и инновациям госкорпорации Леонид Осипов. По его словам, это комплексные высокотехнологичные проекты, и они, как правило, достаточно высокорискованные.

"Здесь критично важна роль лидирующего бизнес-партнера, оператора, того, кто будет инвестировать, рисковать и зарабатывать на проекте - например "Почта России" или ГК "Автодор". На текущем этапе инициации и упаковки проектов ВЭБ.РФ совместно с бизнес-партнером и организациями группы ВЭБ планируют принимать активное участие в их интеграции, структурировании бизнес-модели, выстраивании цепочек технологической кооперации. При повышении уровня инвестиционной зрелости проектов ВЭБ.РФ и организации группы рассмотрят возможность привлечения инвестиций, кредитование либо вхождение в капитал технологических компаний", - сказал Осипов.

Позже в беседе с ТАСС он привел примеры таких проектов. Так, запуск маршрутной сети беспилотной аэродоставки грузов "Почты России" планируется осуществить в четырех пилотных регионах - Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и Камчатке. Проект нацелен на снижение стоимости логистических сервисов и рост скорости доставки грузов в региональной сети "Почты России" в 1,8 раза, пояснил Осипов в рамках "Транспортной недели - 2021".

Также госкорпорация рассматривает проекты в сфере автономного судовождения. Это запуск эксплуатации автономных паромов Росморпорта по маршруту Усть-Луга - Балтийск со снижением эксплуатационных расходов за счет применения средств а-Навигации.

Корме того, ВЭБ.РФ намерен участвовать в интеграции проектов по беспилотным грузовым коридорам, а именно - в запуске высокоавтоматизированного грузового движения на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург.