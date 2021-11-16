Авиакомпания "Алроса" 25 декабря откроет прямые рейсы из Петербурга в Тель-Авив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Якутская авиакомпания "Алроса" с 25 декабря запустит прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Полеты из Пулково будут выполняться еженедельно по субботам, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 25 декабря 2021 года из аэропорта Пулково авиакомпания "Алроса" открывает полеты в Тель-Авив (Израиль). Перевозчик будет выполнять рейсы еженедельно по субботам", - сказали в пресс-службе.

Отправление из Пулково запланировано на 18:05, прилет в Тель-Авив - в 22:25. Обратный рейс вылетает в 23:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 05:45 в воскресенье. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.

Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства туризма Израиля, с 15 ноября государство официально признает "Спутник V" на своей территории. С 1 декабря российские туристы с прививкой этой вакциной смогут въезжать в города Израиля.