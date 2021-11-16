Суд в ФРГ отклонил иск экологов по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в решении инстанции, которое во вторник представила ТАСС пресс-служба суда.

"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда", - говорится в тексте. Суд постановил, что иск "отчасти неприемлем", а также в некоторой степени необоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде. В инстанции также напомнили, что в основе иска, по данным DUH, было американское исследование, которое якобы предоставляло новые научные данные.

DUH ссылался на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать строительству газопровода.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.