Брянская область направила почти 8 млрд рублей на развитие дорог в 2021 году

БРЯНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Брянская область направила почти 8 млрд рублей на развитие дорожной сети в 2021 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"В текущем году из консолидированного бюджета региону на развитие дорожной транспортной инфраструктуры Брянской области было выделено 7,89 млрд рублей. В частности, был практически реализован первый этап новой автомобильной дороги, которая соединила два района Брянска, а также начат второй этап, предусматривающий строительство нового объекта - дороги-моста", - пояснили в пресс-службе.

На 2022 год объем финансирования на развитие дорожной транспортной инфраструктуры Брянской области за счет средств областного бюджета составит 6 млрд рублей. Дополнительные средства также поступят из федерального бюджета.

Автомобильные дороги в Брянской области включают в себя три трассы федерального значения протяженностью более 567 км и 12 автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 302 км. До 2025 года местные власти намерены привести в порядок не менее 85% автомобильных дорог.