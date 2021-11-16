Новую маршрутную сеть общественного транспорта разработали в Иванове

ИВАНОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Новую маршрутную сеть общественного транспорта, на работу которого жалуются местные жители, разработали в Иванове. В ближайшее время ее представят на обсуждение общественности, сообщил во вторник губернатор Станислав Воскресенский в ходе прямой линии с жителями в соцсети "ВКонтакте".

"Я попросил экспертов разработать более удобную сеть города Иваново, сегодня она разработана. Я попрошу буквально в ближайшие дни ее сделать публичной, чтобы собрать комментарии [общественности]. За основу взята действующая маршрутная сеть, в которой прописано, где и какие автобусы должны ездить", - сказал Воскресенский, уточнив, что обсуждение проекта новой сети продлится месяц.

По его словам, сейчас ему поступает много жалоб на работу общественного транспорта в областном центре. "Мне студенты об этом постоянно говорят, что на общественном транспорте вечером невозможно никуда добраться, то есть формально он есть, но перевозчики свои обязательства не выполняют", - сказал глава региона.

Кроме того, Воскресенский сообщил, что освещенность дорог в Иванове будет доведена до 97%, для этого в течение полугода планируется дополнительно осветить 450 улиц. После этого власти региона приступят к освещению дорог в других муниципалитетах области.