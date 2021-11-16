Минэнерго: задействование нефтяного резерва США лишь кратковременно повлияет на рынки

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Задействование стратегического нефтяного резерва США окажет лишь кратковременное влияние на мировые нефтяные рынки. Об этом заявил во вторник и. о. руководителя Информационного управления при Минэнерго США Стивен Нэлли.

На слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США его попросили прокомментировать планы вашингтонской администрация по задействованию стратегического нефтяного резерва США для сокращения растущих цен на нефть, которые способствуют росту инфляции. "В конечном счете масштабы влияния [этого решения] будут относительно кратковременными, будут зависеть от того, сколько [объема нефти] будет задействовано", - отметил Нэлли.

По его мнению, влияние данного решения на нефтяные рынки может продлиться всего несколько месяцев. Анализ управления, продолжил Нэлли, показал, что задействование от 15 млн до 48 млн баррелей нефти из резерва может привести к снижению цен на черное золото примерно на $2 за баррель и к сокращению стоимости бензина на американских АЗС примерно на 5-10 центов за галлон (порядка 3,7 л) в течение короткого периода времени.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подняла вопрос о возможности предоставления американским компаниям нефти из государственного стратегического нефтяного резерва для борьбы с резким ростом цен на бензин в стране, которые стали рекордными за последние семь лет. Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире запас нефти. Его объем на данный момент составляет около 617,8 млн баррелей, при этом хранилища рассчитаны примерно на 714 млн баррелей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает вполне возможным, что нефть будет стоить $100 за баррель. Он отметил, что РФ не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке и делает все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.