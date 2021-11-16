В Минсельхозе сообщили, что в 2021 году в России собрали 1,25 млн тонн яблок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Яблок в России в 2021 году собрано в 1,3 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сбор составил 1,25 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В России завершается уборка яблок. В отечественных садах собрано уже порядка 1,25 млн тонн плодов, что в 1,3 раза больше показателя прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, наиболее благоприятными зонами для промышленного выращивания яблок традиционно являются юг, Северный Кавказ и центральная часть России. Помимо организованного сектора, значительные объемы выращивания приходятся на крупные личные подсобные хозяйства в первую очередь в Северо-Кавказских республиках.

Как отметили в Минсельхозе, в настоящее время государство уделяет особое внимание развитию подотрасли садоводства. В частности, в рамках стимулирующей субсидии предоставляется поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая приобретение посадочного материала, минеральных удобрений, шпалерных конструкций, противоградовой сетки для интенсивных садов. При этом при расчете ставок на закладку суперинтенсивных садов в правилах стимулирующей субсидии установлен наибольший коэффициент - не менее трех, на закладку плодовых питомников и маточных насаждений - не менее трех и не менее четырех соответственно.

Благодаря мерам господдержки за последние пять лет отечественные аграрии значительно увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции, добавили в Минсельхозе. В целях дополнительного стимулирования отечественного садоводства в настоящее время реализуется дорожная карта по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции на 2020-2022 годы.