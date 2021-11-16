Экологи ФРГ изучат все правовые возможности для остановки "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) изучит все юридические возможности для остановки запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении DUH, опубликованном во вторник на ее странице в Twitter.

"После долгих переговоров Высший административный суд в Грайфсвальде отказывается от изучения влияния "Северного потока - 2" на климат. Сегодняшнее [его] решение является неудачным для защиты климата", - отмечается в сообщении. "Мы будем продолжать принимать все юридические меры, чтобы остановить мегапроект ["Северный поток - 2"]", - заключили в организации.

Ранее во вторник, как сообщили ТАСС в пресс-службе Высшего административного суда в германском городе Грайфсвальд, инстанция отклонила иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Во время разбирательств суд указал на то, что иск "отчасти неприемлем", а также в некоторой степени необоснован. Кроме того, в суде отметили, что последствия ввода в эксплуатацию газопровода для окружающей среды в принципе были изучены. В инстанции также напомнили, что в основе иска, по данным DUH, было американское исследование, которое якобы предоставляло новые научные данные.

Deutsche Umwelthilfe ссылалась на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте текущего года обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Ранее экологи из Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы (NABU) уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать строительству газопровода.

"Северный поток - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.