Путин проведет совещание по развитию генетических технологий в России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития в стране генетических технологий.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на мероприятии будет рассматриваться реализация федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года. Помимо этого, на встрече рассмотрят вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также "меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии".

В совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, представители крупных производственных объединений.

Колоссальные возможности

Предыдущее совещание о развитии генетических технологий в РФ Путин проводил в мае 2020 года. Тогда он подчеркивал, что Россия должна обладать целой линейкой разработок в этой области, которые "позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо".

Как пояснял президент РФ, речь идет о самых разных сферах, где генетические технологии "открывают колоссальные возможности". И России нужно использовать это в интересах своих граждан, формировать и наращивать научный и технологический потенциал, указывал он.

По оценке главы государства, по масштабу задач и значению для страны программу развития генетических технологий можно сопоставить с атомным и космическим проектами ХХ века. Поэтому система управления, структура проекта должны соответствовать этой высокой планке, чтобы "не просто создать научные заделы", а как можно быстрее конвертировать их в практические результаты и конкурентную продукцию, отмечал Путин.

По итогам этого совещания был подготовлен перечень поручений. Так, правительство РФ при участии Курчатовского института должно было обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации". Финансирование на эти цели предполагалось выделять ежегодно, начиная с 2021 года.

Часть поручений касалась образования. Президент распорядился разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для обучения детей, организовать повышение квалификации педагогических работников в этой сфере. Кабмин также должен быть определить перечень основных знаний и навыков в области генетических технологий, чтобы актуализировать на их основе программы высшего и дополнительного образования.

Помимо этого, глава государства поручал предусмотреть формирование, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации программы, обеспечить создание в РФ отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий.

О программе

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий до 2027 года была утверждена постановлением правительства РФ в 2019 году. Она направлена на комплексное решение задач по ускоренному развитию генетических технологий, в том числе в сфере генетического редактирования. Также в числе ее целей - создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Функции головной научной организации программы возложены на Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".