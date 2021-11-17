Глава Минсельхоза Бразилии посетит Россию для переговоров о поставках удобрений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас намеревается посетить РФ в ближайшие дни для переговоров о возможности увеличения поставок российских удобрений в южноамериканскую республику. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном во вторник в газете O Estado de S. Paulo.

"Отсюда (в настоящее время министр сопровождает президента Бразилии Жаира Болсонару в поездке по Ближнему Востоку) я поеду в Россию, чтобы поговорить с некоторыми из наших поставщиков [удобрений] и гарантировать получения 100% удобрений, которые потребуются нам для следующего урожая. <...> Посмотрим, удастся ли нам получить чуть больше, чем мы уже договорились, на случай если нам потребуется компенсировать [недостаток импорта]", - пояснила она.

По словам министра, такая необходимость обусловлена предстоящим 8 декабря вступлением в силу санкций США и ЕС против Белоруссии, на долю которой приходится 20% бразильского импорта удобрений. "Не то, чтобы мы ожидали проблем с поставками, но будут проблемы с оплатой, примерно такие же, как сейчас в случае с Ираном", - добавила чиновник.

Вместе с тем, утверждает да Коста Диас, на текущий сезон страна полностью обеспечена необходимыми удобрениями, а дефицит этой продукции может возникнуть к сентябрю следующего года. В перспективе, полагает она, ситуация может привести к удорожанию продукции национального агросектора.

Помимо этого, в Бразилиа рассматривают возможность перехода на бартер в торговых отношениях с Минском, как это уже реализуется в случае с Ираном. "Мы уже разговаривали об этом с Беларусью, на прошлой неделе они обращались к нам в министерство", - добавила чиновник.

Ранее министр энергетики Бразилии Бенту Албукерке в кулуарах Российской энергонедели сообщил ТАСС о том, что его страна планирует в 2022 году увеличить закупку российских удобрений. По его словам, Бразилия, которая сейчас импортирует из России 70% всех удобрений, хотела бы увеличить этот объем на 2-3%. В начале октября Болсонару сообщил, что рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 году. При этом правительство страны предпринимает необходимые меры.