Исследование: рост цен на доллар и евро в 2022 году прогнозируют 37% россиян

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) прогнозируют рост цен за доллар и евро в 2022 году до 80 и 90 рублей. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 10 по 15 ноября среди 2,6 млн пользователей, из них 65% мужчин и 35% женщин.

"Респонденты спрогнозировали и курс валют в 2022 году. Большинство (37%) считают, что цена за доллар и евро немного поднимется и составит 80 и 90 рублей соответственно. Почти столько же (35%) ждут стабильности в районе 70 и 80 рублей за доллар и евро. 16% настроены пессимистично и готовятся к цене более 100 рублей за доллар и евро. Только 12% ожидают снижения курса до 60 и 70 рублей за валюту. В аналогичном прогнозе на 2021 год оптимистичный сценарий предполагал 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро - 25% россиян оказались правы. Для сравнения, в 2020 48% предполагали худший сценарий против 16% сейчас", - говорится в исследовании.

По данным компании, половина опрошенных в 2022 году будет пробовать сохранить баланс между накоплениями и расходами, 30% планируют откладывать небольшие суммы, 20% сведут к минимуму все ежемесячные траты.

Основной статьей расходов участники опроса называют товары первой необходимости (45%), мебель, бытовую технику, ремонт (13%), отдых, спорт и развлечения (10%). Кроме того, 9% вложатся в недвижимость, 8% - в здоровье и уход за собой, 7% инвестируют в бизнес, 5% хотят купить новый автомобиль, 3% получить платное образование. При этом в 2021 году россияне планировали меньше тратить на товары первой необходимости (33%) и больше вкладывать в недвижимость (15%). Согласно данным опроса, 32% планируют купить, контролируя траты и оставляя финансы на своем банковском счету, 29% считают, что правильнее иметь копилку из наличных, 20% оформят накопительный вклад, 19% создадут свою финансовую подушку из валюты.

По итогам 2021 года, бюджет 48% респондентов снизился незначительно, у 31% доход остался на прежнем уровне, у 17% - немного вырос, у 4% заработок за год сильно увеличился. При этом 39% не строит долгосрочных экономических планов на следующий год, 29% хотят улучшить свое финансовое положение и ищут возможности для этого, у 17% есть варианты, как зарабатывать больше, в то время как для 15% главной целью в 2022 году является сохранение доходов на прежнем уровне.