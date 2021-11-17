{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: рост цен на доллар и евро в 2022 году прогнозируют 37% россиян

Большинство считают цена за доллар и евро составит 80 и 90 рублей соответственно, отмечают эксперты Rambler&Co
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) прогнозируют рост цен за доллар и евро в 2022 году до 80 и 90 рублей. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 10 по 15 ноября среди 2,6 млн пользователей, из них 65% мужчин и 35% женщин.

"Респонденты спрогнозировали и курс валют в 2022 году. Большинство (37%) считают, что цена за доллар и евро немного поднимется и составит 80 и 90 рублей соответственно. Почти столько же (35%) ждут стабильности в районе 70 и 80 рублей за доллар и евро. 16% настроены пессимистично и готовятся к цене более 100 рублей за доллар и евро. Только 12% ожидают снижения курса до 60 и 70 рублей за валюту. В аналогичном прогнозе на 2021 год оптимистичный сценарий предполагал 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро - 25% россиян оказались правы. Для сравнения, в 2020 48% предполагали худший сценарий против 16% сейчас", - говорится в исследовании.

По данным компании, половина опрошенных в 2022 году будет пробовать сохранить баланс между накоплениями и расходами, 30% планируют откладывать небольшие суммы, 20% сведут к минимуму все ежемесячные траты.

Основной статьей расходов участники опроса называют товары первой необходимости (45%), мебель, бытовую технику, ремонт (13%), отдых, спорт и развлечения (10%). Кроме того, 9% вложатся в недвижимость, 8% - в здоровье и уход за собой, 7% инвестируют в бизнес, 5% хотят купить новый автомобиль, 3% получить платное образование. При этом в 2021 году россияне планировали меньше тратить на товары первой необходимости (33%) и больше вкладывать в недвижимость (15%). Согласно данным опроса, 32% планируют купить, контролируя траты и оставляя финансы на своем банковском счету, 29% считают, что правильнее иметь копилку из наличных, 20% оформят накопительный вклад, 19% создадут свою финансовую подушку из валюты.

По итогам 2021 года, бюджет 48% респондентов снизился незначительно, у 31% доход остался на прежнем уровне, у 17% - немного вырос, у 4% заработок за год сильно увеличился. При этом 39% не строит долгосрочных экономических планов на следующий год, 29% хотят улучшить свое финансовое положение и ищут возможности для этого, у 17% есть варианты, как зарабатывать больше, в то время как для 15% главной целью в 2022 году является сохранение доходов на прежнем уровне.

Теги
Россия
Бизнес Приморья за два года получил более 500 льготных микрозаймов
Предпринимателям выдали кредитов на сумму более 520 млн рублей
Читать полностью