Эксперты определили самые высокооплачиваемые вакансии в городах РФ с населением до 1 млн

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена и менеджеров по продажам стали самыми высокооплачиваемыми в российских городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенном в ноябре по 78 000 предложений по работе.

Топ возглавили программисты (65-150 тыс. рублей), руководители среднего звена (80-150 тыс. рублей), менеджеры по продажам (50-120 тыс. рублей), инженеры (55-110 тыс. рублей) и торговые представители (50-60 тыс. рублей). В Ижевске, Рязани, Липецке наиболее оплачиваемая профессия - врач (70-90 тыс. рублей). В Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах, Астрахани - квалифицированный рабочий (70 тыс. рублей).

Менеджеру по закупкам нефтепродуктов в Ульяновске предлагают 250 тыс. рублей в месяц. Ему предстоит работать с поставщиками, планировать и контролировать отгрузки. Требуется понимание рынка. Работодатель готов помочь с переездом иногороднего в Ульяновск, готов обсуждать и формат частичной удаленки. Соискатель должен иметь опыт профильной работы от двух лет.

В Барнауле главному энергетику с опытом от трех лет предлагают от 150 тыс. рублей. Ему предстоит работать в крупной сибирской торговой сети: контролировать строительство инженерных сетей и ведение документации, взаимодействовать с подрядчиками и надзорными организациями. Работодатель предупреждает о частых командировках по округу, обещает бесплатное питание, компенсацию по связи и автомобилю.

Мебельный производитель в Пензе ищет директора по развитию на зарплату от 150 тыс. рублей с полным соцпакетом и компенсацией проживания. А в сфере коммерческой медицины врачу-онкологу в Ижевске с опытом работы от шести лет предлагают от 95 тыс. рублей в месяц, заведующему аптекой в Тюмени - от 50 тыс., заместителю главного врача в Иркутске - 90 тыс., а офтальмологу в Рязани - 70 тыс. в месяц.