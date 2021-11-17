Хабаровский край увеличил объем несырьевого экспорта до более чем $1,2 млрд

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Предприятия в Хабаровском крае с начала года увеличили объемы несырьевого неэнергетического экспорта на треть, до более чем $1,2 млрд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Хабаровский край на треть в этом году увеличил объемы несырьевого неэнергетического экспорта. У нас второе место на Дальнем Востоке по этому показателю - таковы данные АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ). В абсолютных цифрах рост произошел с $928,7 млн до $1,224 млрд", - написал Дегтярев.

Он отметил, что увеличение несырьевого неэнергетического экспорта особенно заметно в металлургии, лесопереработке и экспорте продовольственных товаров. "Наши крупнейшие импортеры на протяжении уже долгого времени - КНР, Республика Корея, Казахстан. Новыми партнерами стали Филиппины и Нигерия", - добавил губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, большим экспортным потенциалом в регионе обладает и IT-индустрия. Так, за 2020 год экспорт компьютерных услуг в регионе вырос в 17 раз, а одним из примеров успешного выхода на внешние рынки этого года можно назвать контракт хабаровской анимационной студии "Мечталет" с китайским медиа на показ мультсериала собственного производства до 2024 года. В числе прочей экспортной продукции местных производителей - детские деревянные конструкторы, топливные брикеты, сиропы и напитки на основе водорослей и другое.