СМИ: в Японии впервые испытали скоростной экспресс "синкансэн" с самоуправлением

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники японской железнодорожной компании JR East провели испытания первого в Японии скоростного экспресса "синкансэн" с системой самоуправления. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что испытания проводились ночью на участке путей в префектуре Ниигата. Машинист находился в головном вагоне состава и контролировал происходящее, но не прикасался к приборной панели. В ходе испытаний скорость "синкансэна" достигла 100 км/ч, при этом не возникло никаких нештатных ситуаций.

По данным NHK, разработка беспилотных поездов связана с опасением, что из-за стремительного старения своего населения Япония в будущем может столкнуться с нехваткой местного рабочего персонала, в том числе машинистов.