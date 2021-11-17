Трутнев поручил стимулировать строительство контейнеровозов для морских перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минвостокразвития проработать вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приморский край. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата полпреда президента.

"Минпромторгу России совместно с Минтрансом России, Минвостокразвития России поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеров и контейнеровозов для обеспечения морских грузоперевозок", - приводятся в сообщении слова полпреда. Данное поручение Трутнев дал по итогам совещания по вопросу нормализации морских перевозок на Дальнем Востоке.

Полпред также поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на Дальнем Востоке с целью контроля сроков их доставки, чтобы регионы вовремя получали продукты, строительные материалы и другие необходимые товары. По словам Трутнева, потребуются некоторые изменения законодательства, в том числе предусматривающие приоритет социально значимых грузов. Он разъяснил, что можно вернуться к предыдущим понятиям и комплексно прописать, как должна осуществляться доставка грузов северным завозом.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке в октябре. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. По информации Владивостокского морского торгового порта, на складе предприятия находится 2 356 TEU груза, что соответствует норме и представляет собой 1,5 судовые партии в каждом направлении, все они будут отгружены по плану и в кратчайшие сроки.